كتب: انتصار الغيطانى كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن أحد الصاروخين الذي أطلقهم الحوثيون صباح اليوم من اليمن على المملكة، استهدف مدينة مكة المكرمة، وذلك قبل أن تتصدى الدفاعات الجوية لها. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتراض صاروخ في الجزء الشمالي من محافظة الطائف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة سعودية: الحوثيون كانوا يستهدفون ضرب "مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.