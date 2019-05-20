عاجل| الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لصاروخين أعلى الطائف وجدة

كتب: انتصار الغيطانى تصدت الدفاعات الجوية السعودية لصاروخين؛ أطلقهما الحوثيون فوق مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة. ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقا من اليمن، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

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