كتب- هاشم الفخرانى
ارتفعت حصيلة قتلى التمرد الذى شهدته إحدى السجون فى طاجيكستان إلى 32 قتيلا ، حيث أعلنت السلطات الطاجيكستانية، اليوم الاثنين، مقتل 29 سجينا بينهم 24 متشددا من أعضاء تنظيم داعش الإرهابى، و3 حراس فى تمرد وقع، مساء الأحد، في سجن قريب من دوشنبه عاصمة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن وزارة العدل أعلنت في بيان أن "24 من أعضاء داعش قتلوا. المتشددون قتلوا 3 حراس"، موضحة أن أعضاء التنظيم قتلوا 5 سجناء آخرين ، وأوضحت أن العصيان بدأ عند الساعة 21:30 (16:30 توقيت جرينيتش)، الأحد.
وكان تنظيم داعش قد أعلن...
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.