أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال حفر بغية إصلاح بلاط في شارع غورو/ منطقة الجميزة، من مار نقولا وشارع مار انطونيوس حتى تقاطع أبو الروس الرميل، مفرق "مستشفى راهبات الوردية"، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ اليوم 20 أيار 2019 ولمدّة 15 يومًا، بما فيها أيام الآحاد والعطل".
وأوضحت في بيان، أنّ "الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في الشوارع المذكورة". وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في الجميزة بسبب أشغال اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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