الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر المديرية، تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
- إخماد حرائق (عدد66):
* أعشاب (عدد32): حوش الأمراء - إده - عاليه(2) - بسبعل - الهرمل(2) - القصر - بعقلين - برسا(الكورة) - عرمون - حي الميدان - الجديدة(2) - صور - كسارة - دوما - الدبية - الناقورة - العاصي - الكحالة - كفرشيما - عين بورضاي - (دار بعشتار - بزيزا) - شكا - جزين - الصرفند - مجدل زون - برجا - سرعين التحتا.
وإطارات في خلدة وعلما(زغرتا).
* منازل (عدد7) : ذوق مصبح - حمانا - شتورا - الحيصة - حي الأمريكان - داخل فيلّا في فتقا - قعقية الجسر وإنقاذ 3 مصابين.
* سيارات (عدد7): بشامون - بقعاتا - سبنيه - رومين - ضهر الصوان - القصيبة - ضبية.
* مؤسسات (عدد8) : داخون داخل مطعم في عين السكة/برج البراجنة - داخل معمل للخياطة في برج البراجنة - محل لبيع الإطارات في وادي خالد - داخل فرن لطلاء السيارات في المنية - داخل مكاتب مبنى قيد الإنشاء في القلمون والحريشة(الكورة) - داخل مستودع في مجدل عنجر - داخل معمل في جدرا - داخل مستودع في صيدا.
* كهرباء (عدد4) : غرفة كهرباء في حاصبيا وأخرى في الهلالية - مولّد في سينيق وأخر في بئر العبد.
* نفايات(عدد4) : ضهر العين - الكفاءات - وأعشاب في مستيتا - وأخشاب في صيدا.
* مختلف (عدد4) : داخل حجرة مصعد في الأشرفية وطرابلس - قفران نحل وقن للدجاج في الناقورة - بورة لقطع السيارات المستعملة في القصيبة (النبطية).
- حوادث سير (عدد9) : الكولا ومعالجة مصاب في مكان الحادث - الصفرا ونقل جريح الى المستشفى - الرملة البيضا ونقل جريحين الى المستشفى - الجناح ونقل جريح الى المستشفى - الطريق الجديدة ونقل جريح الى المستشفى - جونية ومعالجة مصاب في مكان الحادث - حوش النبي ونقل جريحين الى المستشفى - برج حمود ونقل جريح الى المستشفى - صور ونقل جريح الى المستشفى.
- نقل وإسعاف : (26) حالة طارئة.
- نقل جثة من الرابية الى المستشفى - نقل جثة من ذوق مكايل الى المستشفى - إنتشال جثة رجل من مقابل شاطىء الصفرا ونقله الى المستشفى(عدد3) .
مهمات بواسطة دراجات الإسعاف النارية (عدد1): الرويس/برج البراجنة.
- إغاثة وإنقاذ (عدد2) : نقل غريق أثناء ممارسة هواية السباحة على شاطىء الخيم(صور) - فتح باب منزل في زكريت.
- سلامة عامة (عدد3) : حريصا - من حمانا الى حريصا - العقيبة.
مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة : 110 مهمة
وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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