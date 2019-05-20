الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية، تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

- إخماد حرائق (عدد66):

* أعشاب (عدد32): حوش الأمراء - إده - عاليه(2) - بسبعل - الهرمل(2) - القصر - بعقلين - برسا(الكورة) - عرمون - حي الميدان - الجديدة(2) - صور - كسارة - دوما - الدبية - الناقورة - العاصي - الكحالة - كفرشيما - عين بورضاي - (دار بعشتار - بزيزا) - شكا - جزين - الصرفند - مجدل زون - برجا - سرعين التحتا.

وإطارات في خلدة وعلما(زغرتا).

* منازل (عدد7) : ذوق مصبح - حمانا - شتورا - الحيصة - حي الأمريكان - داخل فيلّا في فتقا - قعقية الجسر وإنقاذ 3 مصابين.

* سيارات (عدد7): بشامون - بقعاتا - سبنيه - رومين - ضهر الصوان - القصيبة - ضبية.

* مؤسسات (عدد8) : داخون داخل مطعم في عين السكة/برج البراجنة - داخل معمل للخياطة في برج البراجنة - محل لبيع الإطارات في وادي خالد - داخل فرن لطلاء السيارات في المنية - داخل مكاتب مبنى قيد الإنشاء في القلمون والحريشة(الكورة) - داخل مستودع في مجدل عنجر - داخل معمل في جدرا - داخل مستودع في صيدا.

* كهرباء (عدد4) : غرفة كهرباء في حاصبيا وأخرى في الهلالية - مولّد في سينيق وأخر في بئر العبد.

* نفايات(عدد4) : ضهر العين - الكفاءات - وأعشاب في مستيتا - وأخشاب في صيدا.

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* مختلف (عدد4) : داخل حجرة مصعد في الأشرفية وطرابلس - قفران نحل وقن للدجاج في الناقورة - بورة لقطع السيارات المستعملة في القصيبة (النبطية).

- حوادث سير (عدد9) : الكولا ومعالجة مصاب في مكان الحادث - الصفرا ونقل جريح الى المستشفى - الرملة البيضا ونقل جريحين الى المستشفى - الجناح ونقل جريح الى المستشفى - الطريق الجديدة ونقل جريح الى المستشفى - جونية ومعالجة مصاب في مكان الحادث - حوش النبي ونقل جريحين الى المستشفى - برج حمود ونقل جريح الى المستشفى - صور ونقل جريح الى المستشفى.

- نقل وإسعاف : (26) حالة طارئة.

- نقل جثة من الرابية الى المستشفى - نقل جثة من ذوق مكايل الى المستشفى - إنتشال جثة رجل من مقابل شاطىء الصفرا ونقله الى المستشفى(عدد3) .

مهمات بواسطة دراجات الإسعاف النارية (عدد1): الرويس/برج البراجنة.

- إغاثة وإنقاذ (عدد2) : نقل غريق أثناء ممارسة هواية السباحة على شاطىء الخيم(صور) - فتح باب منزل في زكريت.

- سلامة عامة (عدد3) : حريصا - من حمانا الى حريصا - العقيبة.

مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة : 110 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.