أبو فاعور قبيل جلسة الحكومة: اليوم خاتمة الأحزان وبداية الأفراح المالية

لفت وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، المخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة، إلى أنّ "اليوم خاتمة الأحزان وبداية الأفراح المالية".

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