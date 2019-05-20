جابر من المطار:أتينا لنطلع على أعمال التوسعة والتحضيرات لموسم الإصطياف

لفت رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ النيابية النائب ​ياسين جابر​، في تصريح له من ​مطار بيروت الدولي​ على رأس وفد من اللجنة، الى "أننا أتينا الى ​المطار​ لنطلع على التحضيرات لهذا الموسم"، مشيرا الى "أننا سمعنا الكثير عن أن هناك أعمال توسعة تجري وأنه سيكون هناك عدد اكبر من المراكز لتسهيل معاملات. لذلك أتينا اليوم لنطلع مباشرة على كل التحضيرات".

وأوضح جابر أن "الواجهة الأساسية للقادمين الى ​لبنان​ هي المطار، وعندما يغادر المسافر آخر ما يراه هو المطار لذلك نريده أن يغادر سعيدا مع نية العودة"، مضيفا: "في السابق حصل بعض الزحمة والتعطيل ونأمل ألا يتكرر ذلك".

وأعرب عن أمله بأن "يكون موسم الصيف واعدا وأن يستطيع لبنان أن يستفيد من الفرصة المتاحة"، مبينا "أننا سمعنا أن هناك بعذ التأخير في أعمال التوسعة، ولكن المطار اليوم يبدو وكأن الأمور مرتبة".

وأكد جابر أن "هناك حسن نية لدى الجميع للعمل وهناك اهتمام من كل السلطات لتأمين خدمات موسم الاصطياف و​السياحة​".