الصايغ: المطلوب من الموازنة ومن مشاريع سيدر أن تعكس روحية اتفاق الطائف

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "وفق ما يتناهى إلينا، نأمل ألا يستقوي البعض بتسوية سياسية غير متوازنة، لفرض خلل في توزيع مشاريع ​البنى التحتية​ وتخصيص معظمها في المناطق النامية أصلاً، على حساب المناطق الاكثر حرماناً"، مشيرا الى أن "المطلوب من ​الموازنة​ العتيدة، ومن مشاريع سيدر، عند اعتمادها، أن تعكس روحية ​اتفاق الطائف​ لجهة "الإنماء المتوازن" للمناطق، لا تكريس تقاسم الحصص وتبادل المصالح".

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