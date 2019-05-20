قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص في برجا لقيامهم بعمليات سرقة باقليم الخروب

أعلنت المديرية العامة لقوة ​الأمن الداخلي​ انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، لتقصي الجرائم بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت مؤخراً عدّة عمليات سرقة دراجات آلية ومنازل في منطقة ​إقليم الخروب​، من قبل عصابة مجهولة.

على أثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات جهدها الاستعلامي للحد من هذه ​السرقات​، وتوقيف الفاعلين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وهم كل من: _ب. أ. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) _ ه. غ. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري) _ أ. غ. (مواليد عام ۱۹۹۹، سوري) فجر تاريخ 16/5/2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الاول والثاني في بلدة برجا، وذلك أثناء قيامهما بالتحضير لسرقة دراجة آلية في البلدة، وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما أدوات " عدّة " يستخدمانها في عمليات السرقة. وبالتزامن مع عملية توقيفهما، جرى توقيف الثالث في البلدة ذاتها.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بسرقة /4/ دراجات آلية، بالاشتراك مع الثاني. كما اعترف كل من الثاني والثالث بسرقة حوالي /20/ دراجة آلية، بتواريخ سابقة، في منطقة إقليم الخروب، ومن ثم بيعها، وسرقة /6/ منازل -بواسطة الكسر والخلع ليلاً ومرتدين قفازات طبية- في بلدة ​بعاصير​ و​برج حمود​، إضافةً إلى اعترافاتهم بتعاطي ​المخدرات​ وقيامهم بسرقات من داخل ورش قيد الإنشاء وعمليات نشل هواتف خلوية من داخل سيارات وسرقة بطاريات ومولدات كهربائية وغيرها... أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.