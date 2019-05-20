أعلنت المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لتقصي الجرائم بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت مؤخراً عدّة عمليات سرقة دراجات آلية ومنازل في منطقة إقليم الخروب، من قبل عصابة مجهولة.
على أثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات جهدها الاستعلامي للحد من هذه السرقات، وتوقيف الفاعلين.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وهم كل من: _ب. أ. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) _ ه. غ. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري) _ أ. غ. (مواليد عام ۱۹۹۹، سوري) فجر تاريخ 16/5/2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الاول والثاني في بلدة برجا، وذلك أثناء قيامهما بالتحضير لسرقة دراجة آلية في البلدة، وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما أدوات " عدّة " يستخدمانها في عمليات السرقة. وبالتزامن مع عملية توقيفهما، جرى توقيف الثالث في البلدة ذاتها.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول بسرقة /4/ دراجات آلية، بالاشتراك مع الثاني. كما اعترف كل من الثاني والثالث بسرقة حوالي /20/ دراجة آلية، بتواريخ سابقة، في منطقة إقليم الخروب، ومن ثم بيعها، وسرقة /6/ منازل -بواسطة الكسر والخلع ليلاً ومرتدين قفازات طبية- في بلدة بعاصير وبرج حمود، إضافةً إلى اعترافاتهم بتعاطي المخدرات وقيامهم بسرقات من داخل ورش قيد الإنشاء وعمليات نشل هواتف خلوية من داخل سيارات وسرقة بطاريات ومولدات كهربائية وغيرها... أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص في برجا لقيامهم بعمليات سرقة باقليم الخروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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