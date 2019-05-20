جعجع التقى وفدا من مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإنتشار

إلتقى رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، وفدا من مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإنتشار ضم رئيس المؤسسة شارل الحاج، نائب الرئيس روز شويري، والأعضاء: ميشال أبي نادر، حسان عميل، بيار مسعد، برنار تنوري، جاك كلاسي، هيام بستاني ويوسف الدويهي.

عقب اللقاء، أكد الحاج أن "الزيارة تأتي في إطار التعارف بين الدكتور جعجع والأعضاء الجدد". وقال: "عرضنا على رئيس "القوات" خطة العمل التي ستتبعها المؤسسة في السنوات الثلاثة المقبلة والتي ترتكز في الأساس على قانون استعادة الجنسية وتسجيل الولادات والزواجات في الإنتشار، فضلا عن الصعوبات التي نواجهها في هذا الإطار بحيث طلبنا من حزب "القوات اللبنانية" المساعدة في رفع الصوت بين مناصريه في بلدان الإنتشار من أجل تحفيزهم على تسجيل الولادات والزواجات".

ولفت الحاج إلى أن "الحديث تطرق أيضا إلى المصاعب التي يمر فيها لبنان خصوصا لناحية الأوضاع الإقتصادية و​البطالة​ التي تزيد من ​الهجرة​ واتفقنا على العمل سويا على محاولة الحد من هذه الظاهرة".