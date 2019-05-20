قام وزير البيئة فادي جريصاتي بجولة ميدانية بعيدة عن الاضواء على جرود عرسال وقوسايا شملت الاطلاع على المقالع والكسارات المنتشرة في المنطقة ، وتخلّل الجولة زيارة الى كل من بلدية عرسال وقوسايا حيث تمّ التداول في الوضع البيئي اضافة الى زيارة قيادة لواء المشاة التاسع في الجيش اللبناني حيث وجّه الى ضباط ورتباء وعناصر اللواء التحية على تضحياتهم وسهرهم على حفظ الامن على الحدود.
وإنتقل جريصاتي الى مجدل عنجر حيث عقد اجتماعاً في مبنى البلدية قبل أن يتفقّد معمل فرز النفايات في المنطقة.
ووصف وزير البيئة جولته الى عرسال وضواحيها بالمثمرة ، وقال: "هذه الجولة اكدت لي جدية اهل المنطقة وتعاونهم وإصرارهم على العودة تحت اجنحة دولة القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي جال في جرود عرسال وبحث الوضع الليبي في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.