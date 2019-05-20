جريصاتي جال في جرود عرسال وبحث الوضع الليبي في المنطقة

قام وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ بجولة ميدانية بعيدة عن الاضواء على جرود ​عرسال​ و​قوسايا​ شملت الاطلاع على ​المقالع والكسارات​ المنتشرة في المنطقة ، وتخلّل الجولة زيارة الى كل من ​بلدية عرسال​ وقوسايا حيث تمّ التداول في الوضع البيئي اضافة الى زيارة قيادة لواء المشاة التاسع في ​الجيش اللبناني​ حيث وجّه الى ضباط ورتباء وعناصر ​اللواء​ التحية على تضحياتهم وسهرهم على حفظ الامن على الحدود.

وإنتقل جريصاتي الى ​مجدل عنجر​ حيث عقد اجتماعاً في مبنى البلدية قبل أن يتفقّد معمل فرز النفايات في المنطقة.

ووصف وزير البيئة جولته الى عرسال وضواحيها بالمثمرة ، وقال: "هذه الجولة اكدت لي جدية اهل المنطقة وتعاونهم وإصرارهم على العودة تحت اجنحة دولة القانون".