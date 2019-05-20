خارجية قطر أعلنت عدم تلقيها دعوة إلى حضر قمتي مكة

نقل مدير مكتب الإعلام في ​وزارة الخارجية القطرية​ أحمد بن سعيد الرميحي، عن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، أنّ "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلقّ دعوة لحضور المؤتمرين"، أي القمتين الخليجية والعربية في مكة.

وكان قد دعا ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى "عقد قمتين خليجية وعربية في مكة في 30 أيار الحالي، ستبحثان الإعتداءات الأخيرة قبالة ​الإمارات​ وفي ​السعودية​".