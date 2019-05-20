نقل مدير مكتب الإعلام في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، عن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، أنّ "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلقّ دعوة لحضور المؤتمرين"، أي القمتين الخليجية والعربية في مكة.
وكان قد دعا ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى "عقد قمتين خليجية وعربية في مكة في 30 أيار الحالي، ستبحثان الإعتداءات الأخيرة قبالة الإمارات وفي السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر أعلنت عدم تلقيها دعوة إلى حضر قمتي مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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