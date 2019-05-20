"سانا": العثور على أسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين بريف درعا

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "الجهات المختصّة عثرت اليوم خلال تمشيط المناطق المحرّرة من ​الإرهاب​ في ​ريف درعا​، على أسلحة وذخائر متنوّعة من مخلّفات الإرهابيين في بلدات انخل وجاسم والحارة".

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