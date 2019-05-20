خارجية السودان رحبت بدعوة السعودية لعقد قمتين: نأمل أن تخرج بالنتائج المرجوة

رحّبت وزارة الخارجية السودانية بـ"الدعوة الّتي أطلقها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية الّتي ستُعقد في مكة نهاية هذا الشهر".
وثمّنت في بيان "الجهود المخلصة والمتواصلة الّتي تقوم بها السعودية بقيادة الملك سلمان، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي"، معربةً عن تطلّعها بأن "تخرج القمتان بالنتائج المرجوّة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار".
وكان قد دعا الملك سلمان إلى "عقد قمتين خليجية وعربية في مكة في 30 أيار، ستبحثان الإعتداءات الأخيرة قبالة الإمارات وفي السعودية".
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