رئيس الوزراء الفلسطيني: لم يتم التشاور معنا بشأن مؤتمر اقتصادي تعقده أميركا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "أنّه لم يتمّ التشاور مع الفلسطينيّين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة الأميركية في البحرين الشهر المقبل، ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "مجلس الوزراء لم يُستشَر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت".
وكان قد أعلن "البيت الأبيض" يوم أمس الأحد "ورشة اقتصادية دوليّة ستعقد في البحرين في أواخر شهر حزيران المقبل، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كجزء أوّل من خطة سلام الشرق الأوسط"، موضحًا أنّ "المؤتمر ستشارك فيه الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال".
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