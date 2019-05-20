رئيس الوزراء الفلسطيني: لم يتم التشاور معنا بشأن مؤتمر اقتصادي تعقده أميركا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ "أنّه لم يتمّ التشاور مع الفلسطينيّين بشأن مؤتمر تعقده ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​البحرين​ الشهر المقبل، ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "مجلس الوزراء لم يُستشَر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت".

وكان قد أعلن ​"البيت الأبيض" يوم أمس الأحد "​ورشة اقتصادية دوليّة ستعقد في ​البحرين​ في أواخر شهر حزيران المقبل، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كجزء أوّل من خطة سلام ​الشرق الأوسط​"، موضحًا أنّ "المؤتمر ستشارك فيه الحكومات و​المجتمع المدني​ وزعماء الأعمال".