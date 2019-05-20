فقيه: لا إستقالة خطية من بشارة الاسمر حتى الآن

أكد نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه أنه "وصلنا إستقالة شفهية من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر محاميه ولكن لا إستقالة خطية حتى الآن".
وفي تصريح له رأى فقيه ان "ما قاله الأسمر بحث البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير مستنكر ومدان ولا يمكن القبول به"، مؤكدا انه "لم يحصل أي تدخل سياسي لا من قريب ولا من بعيد".
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