فقيه: لا إستقالة خطية من بشارة الاسمر حتى الآن

أكد نائب رئيس الإتحاد العمالي العام ​حسن فقيه​ أنه "وصلنا إستقالة شفهية من رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ عبر محاميه ولكن لا إستقالة خطية حتى الآن".

وفي تصريح له رأى فقيه ان "ما قاله الأسمر بحث البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ مستنكر ومدان ولا يمكن القبول به"، مؤكدا انه "لم يحصل أي تدخل سياسي لا من قريب ولا من بعيد".