صوت لبنان:احالة الاسمر موقوفاً الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت

أفادت إذاعة "صوت لبنان" بأن النائب العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان أحال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر موقوفاً الى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​بيروت​ لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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