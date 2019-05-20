زيلينسكي أعلن حل البرلمان: مهمتي الأساسية وقف إطلاق النار في دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في خطاب تنصيبه حلّ البرلمان، ممهداً بذلك لعقد انتخابات مبكرة دون انتظار موعدها الذي كان مقرراً في تشرين الأول.
وأمام نواب ووفود دولية مجتمعة في مقر البرلمان، شدد على أن مهمته الأساسية هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في دونباس في شرق أوكرانيا حيث يدور نزاع دامٍ منذ خمس سنوات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.
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