مقتل 11 شخصًا في إطلاق نار شمال البرازيل

قتل 11 شخصًا وأصيب آخر في البرازيل؛ إثر إطلاق 7 مهاجمين مقنعين النار على رواد أحد محال الترفيه (شمال البلاد) أمس الأحد.
ووفق ما أفادت به إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية، فقد أقدم مسلّحون على قتل 11 شخصًا على الأقلّ داخل أحد الملاهي الليلية بشمال البرازيل الأحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المصاب في الحادث، تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة. ونقل موقع «جي 1» الإخباري عن الشرطة القول، إن الجناة وصلوا وفروا من موقع الهجوم في مدينة بيليم، عاصمة ولاية بارا، باستخدام عدة مركبات، فيما أشار الموقع إلى أن القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال.
وقال وزير الأمن العام بالولاية أولام ماتشادو، إن الدافع وراء المذبحة، لا يزال غير واضح، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق النار على معظم الضحايا في الرأس. وتشير التقارير إلى أن المحل الذي وقع به الحادث مرتبط بتجارة المخدرات.
وأفاد وزير الأمن، أن أحد مطلقي الرصاص أصيب، وهو الآن رهن الاحتجاز في قبضة الشرطة. وأطلق سبعة رجال الرصاص بعدما وصلوا على متن درّاجة ناريّة وثلاث سيّارات. وقد لاذوا بالفرار بعد ارتكاب هذه الجريمة، التي لم يُعرف بعد الدوافع ورائها. ويقع الملهى الليلي في حيّ شهد تعزيزات أمنيّة في مارس لمكافحة الجريمة.
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