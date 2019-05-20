دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: اتفاق أوباما النووي مع إيران كان مرعبًا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران بـ«المرعب»، مشيرًا إلى أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي ولا تستطيع تهديد الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية لها تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني، مؤكدًا أن إيران تمثل مشكلة منذ وقت.

وأزضح أن «البنتاغون رصد في بداية رئاستي 15 موقعا إما لإيران أو لجماعات تتبعها (..) لا أريد حربًا مع إيران، لكن لا أريد إيران نووية أو إيران تهددنا».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه إذا أرادت إيران القتال «فسيكون ذلك نهايتها رسميًّا»، مضيفًا -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى مطلقًا».

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

يشار إلى أن إيران أعلنت عن تخليها عن جزء من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي جرّاء انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات عليها.

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وأعلنت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهى الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا، تمسّكها بالاتفاق .

يأتي ذلك عقب وقوع انفجار مساء الأحد في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا.

وتحدّث شهود عن انطلاق صفارات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء. مؤكدين أن «كل المؤشرات تدل على أن القصف كان يستهدف السفارة الأمريكية».

يأتي هذا الانفجار في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة التي أجلت مؤخرًا موظفين غير أساسيين من سفارتها في العراق والتي تقع في المنطقة الخضراء.

كما يأتي الهجوم وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي، بعدما أمر البيت الأبيض بإرسال سفن حربية ومدمرات إلى المنطقة في وقت سابق من الشهر لمواجهة تهديد غير محدد من إيران. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطوة الأمريكية جاءت على خلفية «تهديدات» مصدرها إيران و«ميليشيات عراقية تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني».