ارتفعت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 17 جنيها للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.98 جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 17 جنيها للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.01 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.05 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.