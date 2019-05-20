إحالة أطباء في مستشفى الطور للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قرر الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، إحالة عدد من الأطباء وأطقم التمريض بمستشفى الطور العام للتحقيق العاجل لعدم انضباطهم بالعمل، كما شدد على أهمية النظافة العامة للمستشفى، واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لمستشفى طور سيناء العام، للاطمئنان على حسن سير العمل، وانتظامه والوقوف على مدى التزام وانضباط العاملين في المستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته كافة الأقسام الداخلية في المستشفى، ومتابعة الحالات المرضية للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستماع لرأيهم في الخدمات الطبية المقدمة لهم.