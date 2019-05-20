ارتفاع حصيلة قتلى تمرد سجن طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة قتلى التمرد الذي شهدته إحدى السجون في طاجيكستان إلى 32 قتيلًا، اليوم الاثنين.

وأعلنت السلطات الطاجيكستانية، مقتل 29 سجينًا بينهم 24 متشددًا من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، و3 حراس في تمرد، وقع مساء الأحد، في سجن قريب من دوشنبه عاصمة البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وذكرت شبكة "سكاس نيوز" أن وزارة العدل الطاجيكية، أعلنت في بيان: "أن 24 من أعضاء داعش قتلوا 3 حراس"، موضحة أن أعضاء التنظيم قتلوا 5 سجناء آخرين، وأوضحت أن العصيان بدأ عند الساعة 21:30 (16:30 توقيت جرينيتش)، أمس الأحد.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجيسكتان نوفمبر الماضي، أعقب شن أنصاره هجومًا داميًا على سائحين غربيين في يوليو عام 2018.​