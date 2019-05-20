أسعار الذهب في أقل مستوى لها منذ أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

استقر الذهب، اليوم الاثنين، ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية للدولار، لتتعزز مكانته كملاذ آمن أمام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية، وارتفع الدولار في التعاملات الأمريكية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.

ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية الجمعة الماضية، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عامًا في أوائل مايو وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 822.55 دولار للأوقية بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1316.65 دولار للأوقية. ونزل المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس عند 1620.53 دولار.​