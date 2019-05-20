سوريا / الدفاعات الجويّة الروسيّة تتصدّى لمجموعةٍ من القذائف الصاروخيّة

أفادت مصادر إعلامية سورية صباح اليوم، السبت 18 ماي 2019، بأن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية تصدت لمجموعة من الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الروسية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لهجوم من الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.

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ومن جهة أخرى، أشار التلفزيون الرسمي السوري إلى أن الهجوم يقف ورائه الجماعات الإرهابية التي أطلقت طائرات مسيرة وقذائف صاروخية على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة قرب مدينة اللاذقية.

وبحسب التلفزيون السوري، أدت الهجمات إلى مقتل شخص وجرح عدد أخر من المواطنين.