شاهد.. الدفاع السعودي يعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي

نجحت الدفاعات الجوية السعودية، صباح اليوم الإثنين، في اعتراض صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف

وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.

ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية،

أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين اللذين أطلقتهما ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن، بدعم من إيران.

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