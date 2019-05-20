شاهد.. الدفاع السعودي يعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي

نجحت الدفاعات الجوية السعودية، صباح اليوم الإثنين، في اعتراض صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائفوجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.
ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية،
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قال سكان محليون ووسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة. ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن بدعم من إيران. #الرياض #الطائف #جدة #مكة_المكرمة #الطايف_الآن #السعودية #جدة_الآن #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين #شكرا_الدفاع_الجوي #صاروخ_جده #جدة_الان
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