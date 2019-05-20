ارتفاع حصيلة قتلى التمرد بسجون طاجيكستان لـ29 سجينًا

ارتفعت حصيلة قتلى التمرد الذى شهده أحد السجون فى طاجيكستان إلى 32 قتيلًا، حيث أعلنت السلطات الطاجيكستانية، اليوم الإثنين، مقتل 29 سجينًا، بينهم 24 متشددًا من أعضاء تنظيم داعش الإرهابى، و3 حراس فى تمرد وقع، مساء الأحد،في سجن قريب من دوشنبه عاصمة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.
ذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن وزارة العدل أعلنت في بيان أن "24 من أعضاء داعش قتلوا.
كان تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجيسكتان في نوفمبر الماضي، أعقب شن أنصاره هجومًا داميًا على سائحين غربيين فى يوليو عام 2018.
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