أمطار رعدية في مكة ورياح نشطة بالمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على

مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.أضافت الهيئة في تقريرها عن حالةالطقس، أنه من المتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل وأجزاء من منطقتي الجوف والمدينة المنورة.