ترامب: إذا أرادت إيران خوض حرب.. فستكون تلك نهايتها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه إذا أرادت إيران أن تخوض حرباً مع الولايات المتحدة، فستكون تلك نهايتها.
وكتب في تغريدة على حسابه على "تويتر"، "إذا أرادت إيران القتال، فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً".
تأتي التغريدة بعد سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد التي تضم مقرات سفارات أجنبية عدة بينها سفارة الولايات المتحدة.
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