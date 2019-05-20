كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الباكستاني ينشر فرقة لحماية الممر الاقتصادي مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يصبح الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني محطة أساسية لمبادرة الحزام والطريق الأوسع، وهو مشروع بكين الضخم الذي يهدف إلى تعزيز "الاتصال الشامل من خلال بناء البنية التحتية".

وصرح المتحدث العسكري الباكستاني، اللواء آصف غفور، للصحفيين الصينيين، بأن الجيش الباكستاني يعتزم نشر قوة خاصة إضافية بحجم كتيبة من أجل حماية مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام الصينية، أكد "غفور"، أنه تم بالفعل نشر قوة بحجم كتيبة لحماية مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار.

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متحدثا عن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بلاده، ذكر "غفور"، أن الوضع الأمني في بلوشستان قد تحسن منذ إطلاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وقال: "غوادار اليوم ليست ما كانت عليه قبل عامين، وستكون في المستقبل على قدم المساواة مع موانئ الدول المتقدمة".

وشدد، على أنه: "على الرغم من وقوع بعض الحوادث الإرهابية المتفرقة، فلا ينبغي تثبيط المستثمرين بها والحفاظ على ثقتهم في السلام".