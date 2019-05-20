كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط التصعيد مع إيران.. "ترامب" يؤكد: مهتم فقط بـ"الغزو" الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن المجال الوحيد الذي يريد أن "يغزو" فيه هو الاقتصاد، وبالتالي قلل من مخاوف الصراع مع إيران وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وخلال المقابلة، التي جرت يوم أمس الأحد، قال "ترامب": "أريد أن أغزو، إذا كان لا بد لي من ذلك، من الناحية الاقتصادية"، مشيدًا بالسياسات الاقتصادية لإدارته، وأنهم ساعدوا في إنشاء "بلد أقوى اقتصاديًا".

وتعليقًا على إيران، كرر أنه لا يسعى إلى شن حرب مع طهران، مشيرًا إلى أن الشيء الرئيسي الذي يريده هو "عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "أنا لست من يريد خوض الحرب لأن الحرب تقتل الاقتصاد وتقتل الناس الأهم".