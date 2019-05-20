كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الهيل يشكر المملكة على تسهيل الحج للقطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، الأحد، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تسهيل إجراءات العمرة لشعب قطر.

وقال الهيل في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر: "نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تسهيل إجراءات العمرة لشعب قطر، اتصلت شخصيا ببعض المعتمرين الذين أكدوا أنهم يتم التعامل معهم بكل حب وود واستغربوا الحملة التشويهية الكاذبة من نظام قطر لترهيبهم من الذهاب إلى بيت الله الحرام".

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وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أعلنت، الثلاثاء، تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وهو (https://qtumra.haj.gov.sa).

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وذكرت وزارة الحج والعمرة أن الموقع الجديد يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.