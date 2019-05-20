كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الهيل: النظام القطري يهدر أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطري خالد الهيل، إن الوضع غير مستقر في قطر وغير مبشر ويوجد الكثير من الأشياء التي يخفيها تنظيم الحمدين عن الشعب القطري، وهدفنا كشف حقائق النظام المجرم.

وأضاف خلال فيديو بثه على قناة اليوتوب باسم «مجلس خالد الهيل»: «حاولت تحويل مجلسي من مجلس خاص إلى مجلس عام، لوجود منصة لمناقشة القضايا التي تهمنا جميعاً، وطرح الأفكار التي تؤمن بها المعارضة القطرية من أجل التغيير السلمي في البلاد، لتحقيق الحرية والأمانة الاجتماعية، من دون الخوف من الاعتقال أو جرائم النظام الحالي».

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وكشف أن هناك الآلاف من القطريين ممنوعون من السفر، وارتفعت البطالة بشكل كبير في قطر نتيجة خسائر الاقتصاد والبورصة، مؤكداً أن النظام القطري يهدر أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة لدعم المنظمات المتطرفة في العديد من البلدان العربية.

وتابع: هدفنا التواصل مع الشعب القطري سواء في الداخل والخارج، لتوعيته بجرائم النظام القطري بحق المواطنين الشرفاء والتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة، لافتًا إلى دور قطر الإجرامي في ليبيا وسوريا واليمن وتونس والسودان وغيرها من الدول العربية.

وأوضح أن النظام القطري عار على الشعب القطري ولا يمثله بل يمثلون أنفسهم، بالإضافة إلى مجموعة من المستفيدين من الأموال السياسية.