كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي توقع اتفاقية لدعم الصحة في حضرموت باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية جديدة لدعم القطاع الصحي في محافظة حضرموت في اليمن.

تأتي الاتفاقية، التي شملت ترميم وتأهيل وصيانة مستشفى غيل باوزير في محافظة حضرموت، في إطار الجهود الداعمة والمتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في محافظة حضرموت لإعادة تطبيع الحياة بالمحافظات تزامنا مع عام التسامح.

وأكد حميد راشد الشامسي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، خلال مراسيم التوقيع، حرص الهيئة على دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة حضرموت، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أولويات الهيئة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتخفيف العبء عن المواطنين في المجالات الصحية والإنسانية ومساعدة الأهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

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وأشار إلى أن الهيئة تبنّت خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المباني والمرافق الحيوية الصحية ضمن عدة مراحل وفقا لأولوية الاحتياجات المجتمعية لها.

وعبّر الدكتور رياض بن حبور الجريري، المدير العام لصحة ساحل حضرموت، عن تقدير وامتنان المحافظة للدعم المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن "الهلال الأحمر" للمحافظة في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، وهو ما يعبّر عن عمق علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الاستعداد الكامل لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تنفيذ مشاريع لدعم الجانب الصحي بالمحافظة.

بدوره، أوضح الدكتور حسني مبارك بن فضل، مدير عام مستشفى غيل باوزير، أهمية صيانة وترميم المستشفى الذي سيخفف من معاناة الأهالي وتلبية احتياجاتهم في الجوانب، مثنيا على الدعم الإنساني الذي تنفذه دولة الإمارات لتعزيز صمود أهالي المديرية في مواجهة الظروف القاسية التي مرت بها المنطقة.