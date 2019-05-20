أصدرت السلطات الألمانية مذكرة توقيف أوربية، أخيرا، ضد مغربي اسمه “محمد.س” مع تقديم 3000 أورو لكل شخص قدم معلومات حوله.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المغربي هرب من ألمانيا عبر الحدود البلجيكية بتاريخ 9 ماي الجاري، بعد جريمة قتل طليقته الحاملة للجنسية الألمانية، البالغة من العمر 44 سنة في مدينة “فرانكفورت”.
ووصفت الشرطة الألمانية المغربي بكونه “عنيفا، وخطيرا للغاية”، مؤكدة، أنه يسعى إلى الهرب صوب المغرب عبر إسبانيا، معتقدة أنه “مسلح”.
وفي التفاصيل أن المغربي التقى طليقته في إحدى الأزقة، حيث كانت تنتظر ابنهما، البالغ من العمر 13 سنة، طلب منها الحديث، ومباشرة بعدما أنزلت زجاج السيارة أطلق عليها رصاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض 30 ألف درهم لاعتقال مغربي قتل طليقته رميا بالرصاص! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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