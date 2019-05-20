حيفا: السجن المؤبد و7 أعوام لقاتل خليل محروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، السجن المؤبد و7 أعوام أخرى على رفعت عودة (61 عاما) من مدينة حيفا، إثر إدانته بقتل خليل محروم (49 عاما) ومحاولة قتل نجله رازي بتاريخ 20.10.2014.

كما فرضت المحكمة على المدان دفع تعويضات مالية قدرها 258 ألف شيكل لورثة المرحوم و14 ألف شيكل للشاب رازي محروم.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية بتاريخ 20.11.2014 لائحة اتهام ضد اتهمته فيها بقتل المرحوم محروم، ومحاولة قتل ابن المرحوم على خلفية شجار بين حفيد المدان وابن المرحوم.

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ونسب للمدان عودة في لائحة الاتهام قتل المرحوم محروم مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل، ومخالفات تتعلق بالسلاح.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "بتاريخ 20.10.2014، قرابة الساعة 20:10 قام ابن المتهم بالاعتداء على ابن المرحوم، وذلك على خلفية شجار بين ابن المرحوم وحفيد المتهم، وبعدها قام ابن المرحوم بسرد التفاصيل لوالده الذي توجّه إلى المكان، حيث تم الاعتداء على ابنه، وعند الساعة 21:10 عاد نجل المتهم إلى المكان ومعه مسدس غير حقيقي كان مخفيا ونشب جدال، وقرابة الساعة 21:24 وصل المتهم إلى المكان ومعه مسدس، وتشاجر مع المرحوم، وبعدها أدار المرحوم ظهره للمتهم وعندها هرع المتهم نحوه وأطلق رصاصة واحدة عليه من مسافة قصيرة، وأصابه في رأسه وأرداه قتيلا".