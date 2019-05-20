32 قتيلا في تمرد لسجناء "داعش" بطاجكستان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الطاجكستانية، اليوم الإثنين مقتل 29 سجينا بينهم 24 من أعضاء تنظيم "داعش"، وثلاثة حراس في تمرد وقع، مساء الأحد، في سجن قريب من دوشانبي عاصمة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة العدل في طاجكستان، يوم الإثنين، 24 من أعضاء "داعش" قتلوا، كما إن سجناء قتلوا ثلاثة حراس خلال أعمال شغب في سجن محاط بإجراءات أمن مشددة يضم أشخاصا مدانين بالتطرف الديني، ومن بينهم متشددون من تنظيم "داعش".

وقال مصدر بأمن الدولة لوكالة "رويترز"، إن 29 سجينا قتلوا في السجن الواقع في مدينة وحدات الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شرقي العاصمة دوشنبه.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجكستان في تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي أعقب شن أنصاره هجوماً دامياً على سائحين غربيين في يوليو/تموز عام 2018.