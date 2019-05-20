شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة .. توجيهات عسكرية بخصم 9 % من قوة المنطقة الثالثة والان مع التفاصيل

أصدر مدير الدائرة المالية في وزارة الدفاع، العميد ركن/ علي حسن القباطي، برقية إلى قائد المنطقة العسكرية الثالثة بوزارة الدفاع اليمنية، تضمنت توجيهات وزير الدفاع بخصم 9% من قوة المنطقة الثالثة برتبة جندي .

وجاء في البرقية "حسب توجيهات معالي وزير الدفاع بخصم 9 بالمائة من قوة المنطقة الثالثة برتبة جندي، نرجو منكم التوجيه بالآتي :

1- يمنع منعًا باتًا استقطاع أي مبالغ من مرتبات الضباط والأفراد؛ بخصوص الخصم المذكور أعلاه.

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2- إبلاغ الوحدات بان الخصم تم من القوة وليس من المرتبات، وأي وحدة تستقطع أي مبلغ ستتحمل المسؤولية الكاملة.

3- أي وحدة من وحدات المنطقة لديها اعتراض على الخصم المذكور، عليها حشد 9% من القوة إلى معسكرات التدريب ممن لديهم مرتبات على قوة الوحدة وتنطبق عليهم الشروط القانونية المنظم لذلك، وسيتم صرف مرتباتهم من قبل الدائرة المالية في معسكرات التدريب.

وأكدت البرقية أنه سيتم نزول لجان ميدانية لمتابعة التعليمات الصادرة من قبلكم بهذا الخصوص.