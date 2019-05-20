شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. إعتراض صاروخين باليستين في سماء الطائف وجدة والان مع التفاصيل
تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.
ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن بدعم من إيران.
وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن أحد الصاروخين كان يستهدف مدينة مكة المكرمة.
ووجدت دعوات لعدم بث أي صور أو مقاطع فيديو أو نشر معلومات حول مكان سقوط الصاروخ، استجابة لافتة من قبل السكان، خشية استفادة الميليشيات الحوثية منها.
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