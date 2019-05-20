شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تريد "استغلال" الحرب التجارية بين الصين وأمريكا والان مع التفاصيل

قالت الرئيسة التايوانية تساي اينج وين، اليوم الإثنين، إن "تايوان يمكنها الاستفادة من الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن، لتخفيف اعتمادها الاقتصادي على الصين".

وأضافت للصحفيين، في تايبيه خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثانوية الثالثة لتوليها منصبها "صنع في تايوان أصبح شعاراً بارزاً في ظل استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين".

واستغلت تساي، التي تسعى لإعادة انتخابها في يناير(كانون الثاني) المقبل، الفرصة للترويج لسياسة "تحديث صنع في تايوان" التي تتبنها حكومتها، وتهدف لتصدير خبرة البلاد الفنية في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا.

وأوضحت، أن الطلب المحلي سوف يتصاعد في ظل زيادة الاستثمار الحكومي والخارجي، مما سوف يؤدي لإيجاد مزيد من الوظائف للشباب.

Advertisements

ويشار إلى أن تساي تعد من أبرز المدافعين عن استقلال تايوان. وتريد تايوان تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" على الجزيرة، الذي تم بموجبه إعادة هونغ كونغ وماكاو لمظلتها، بعد انتهاء الحكم الاستعماري.

وأكملت تساي "نحن نريد دولة واحدة فقط، وهى جمهورية الصين-تايوان"، مستخدمه الاسم الرسمي للدولة.

وأضافت "لدينا نظام واحد، يعتمد على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".

ويشار إلى أن تايوان تتمتع بحكومتها الخاصة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد خسارة الحرب الأهلية أمام الشيوعيين.