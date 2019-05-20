شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. وأضاف ترامب في حديث تلفزيوني على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الاتفاق النووي مع إيران كان سيئا للغاية.

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