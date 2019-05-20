شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الخليج تؤكد على أهمية عقد القمتين لمناقشة الأخطار والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "الخليج " أنه في اللحظات المصيرية التي تواجهها الأوطان لا يجوز التلكؤ أو التهاون في اتخاذ القرار مهما كان صعباً.

وأضافت "عندما يكون الأمن الوطني أو القومي في خطر، فلا بد من الاستعداد للمواجهة. فإذا أردت السلام فتأهب للحرب. إنها مقولة مكرسة في كتب التاريخ عندما تكون الأوطان في خطر، وعندما يكون المصير على المحك".

وتابعت أنه عندما يرتفع منسوب التحديات من حولنا، وتزداد المخاطر، فلا بد من الاستعداد، ولا بد من التضامن العربي ومعه الإسلامي حفاظاً على أرض المقدسات التي تطالها الآن أيدي الغدر من جيران لا يحسبون للجيرة حساباً، ولا يكترثون إلا لتصدير الحرب مباشرة أو عبر وكلائهم وأذرعهم الخارجية.

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وأشارت إلى أنه لا مجال لخيارات. هناك خيار واحد فقط هو أن تكون مستعداً لجميع الاحتمالات، فكلنا أصبحنا مستهدفين بدون استثناء مهما حاول البعض طمس رأسه في الرمال وكأن الأمر لا يعنيه أجل، نحن مستهدفون بالأطماع من جيراننا عبر الخليج، ومن خلال أدواتهم. مستهدفون بالتدخل في شؤوننا الداخلية. مستهدفون بمحاولة اختراق مجتمعاتنا. مستهدفون بالإرهاب والتطرف لأننا دعاة سلام وصناع تسامح. مستهدفون لأن الجارة إيران تتربص وتهدد وتلوح بعصا القوة والغطرسة.

وأوضحت أنه من هنا جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة أواخر الشهر الحالي لبحث العمليات التخريبية التي تعرضت لها سفن تجارية على مقربة من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، والهجوم الإرهابي على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية وتداعياتهما على المنطقة.

وأضافت أنه من هنا أيضاً كان موقف الإمارات سريعاً وحاسماً بمباركة المبادرة السعودية وتأييدها لأن " الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً في ظل التحديات والأخطار المحيطة، وأن وحدة الصف ضرورية".. والدعوة "فرصة مهمة لدول المنطقة لتحقيق ما تصبو إليه من تعزيز فرص الاستقرار والسلام والتصدي للتحديات والأخطار المحيطة".

وأكدت في ختام افتتاحيتها أنهما قمتا المصير والقرار، وعلينا جميعاً أن نكون على صف واحد وعلى كلمة واحدة، لأن الغطرسة والإرهاب هما واحد وسيفهما مسلط علينا جميعاً سواء اليوم أو غداً.