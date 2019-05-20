شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق مسربة تكشف تمويل قطر لمنظمات إخوانية في كندا والان مع التفاصيل

بعدما كشف الصحفيان الفرنسيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، في كتابهما "أوراق قطر"، الدعم القطري لتيار الإخوان الإرهابي في العديد من دول أوروبا، عاد الحديث مرة أخرى عن تمويلات الحمدين المشبوهة، لكن هذه المرة في قارة أمريكا الشمالية.

وكشف الكاتب الكندي توم كويجن، الذي اطلع على نسخة من هذه الأوراق، وجود وثائق تثبت تمويل الحكومة القطرية لمنظمات تابعة للإخوان في كندا والولايات المتحدة.

ورفض كويجن توضيح تفاصيل عن أسماء الشخصيات الكندية، والجهات المتورطة في تسهيل وصول هذه التمويلات للمنظمات الإخوانية في كندا، وهي المنظمات التي أدرجت الحكومة الكندية بعضها من قبل في قوائم الجمعيات والمنظمات المحظورة، والتي تمول تنظيمات إرهابية خارج كندا.

كويجن أكد أن الوثائق تفضح بالدليل ما سبق وتوصل له، من خلال بحثه السابق المتعلق بثماني منظمات تدعو للإسلام السياسي في كندا، كما تثبت تورط تسعة من السياسين الكنديين البارزين، في تسهيل دخول ملايين الدولارات لتمويل منظمات تحرض على العنف وبشكل علني.

وتشير الوثائق إلى أن السياسيين الكنديين المتورطين، ينتمون للأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى في كندا، وهي الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض والحزب الديمقراطي التقدمي.

وحول المنظمات التي حصلت على تمويلات من قطر، أكد كويجن أن جميعها منظمات خاصة بالمراكز الثقافية الإسلامية والمساجد والمدارس الإسلامية في جميع مقاطعات كندا، مبينا أن هذه المنظمات لا تنفي أبدا علاقتها بالإسلام السياسي داخل وخارج كندا.

والأكثر إثارة للدهشة أن هذه المنظمات والمراكز تدعو من خلال مواقعها الرسمية باللغة الإنجليزية للإسلام المتطرف، وتحرض على قتال غير المسلمين بل والعنف المنزلي.

كما عثر من بين الوثائق على وثيقة تزكية، لتمويل أحد المشروعات داخل كندا، قدمها يوسف القرضاوي للحكومة القطرية.

وبسؤال الباحث عن احتمالية أن تكون حكومة كندا على دراية بوجود هذه الأوراق، أجاب كويجن بأنهم على تمام العلم بها، ويكفي القول إن أحد الأسماء السياسية المتورطة في تسهيل وصول هذه التمويلات، هو وزير حالي في الحكومة الفيدرالية.

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وعند سؤال كويجن عن أن القانون الكندي لا يمنع التمويل الخارجي للمنظمات المدنية، أوضح أن ذلك صحيح، لكنه يمنع تمويل المنظمات المتطرفة ويمنع تمويل المنظمات التي قد يكون لها علاقة بالإرهاب.

وعن رد فعل الحكومة الحالية بعد نشر الوثائق، أشار كويجن إلى اعتقاده بأن رد الفعل المبدئي، سيكون محاولة الانكار والتشكيك في مصداقيتها، لكن بعد ذلك سيكون عليهم الاعتراف بأن ملايين الدولارات دخلت كندا لتمويل متطرفين وإرهابيين.

وأضاف أن كندا بلد ديمقراطي ويعلي من قيم الحريات الفردية، لتفعيل قوانين مراقبة تمويل الجمعيات المشكوك في انتمائها للإرهاب والتطرف، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لمراقبة هذه الأموال، وتحديد مصادرها وأوجه انفاقها، وحظرها اذا لزم الأمر، وهذا ما كانت تفعله الحكومة السابقة، لكن بوصول الحكومة الفيدرالية الحالية للحكم منذ أربع سنوات تم تعطيل كل هذه الإجراءات لسبب غير معلوم.

وقال الباحث الكندي إنه كان هناك مشروع قانون لحظر تمويل المنظمات الدينية من خارج كندا، لكن تم إلغاء مناقشته في البرلمان، رغم أنه أمر يبدو منطقيا ومقبولا دوليا، فعلي سبيل المثال إذا أرادت كندا أن تمول بناء مسجد أو كنيسة في دولة مثل قطر، فإن القانون القطري سوف يمنعها من ذلك.

ما ذكره توم كويجن حول طريقة تعامل الحكومة الكندية الحالية، مع منظمات تدعم الإسلام السياسي وتدعو للعنف، يثير الكثير من التساؤلات خاصة إذا ما علمنا أن إحدى الشركات الهندسية الكبرى في مدينة مونتريال، وهي الشركة صاحبة فضيحة تدخل رئيس الوزراء الكندي في مسار تحقيقات الفساد التي كان يجريها القضاء قبل أشهر، حول تعاملات هذه الشركة، حيث قامت ببيع أحد مقراتها بالحي التجاري وسط مدينة مونتريال للمعهد الكندي للحضارة الإسلامية، في صفقة مولتها مؤسسة قطر الخيرية التابعة للحكومة القطرية بالكامل، وبلغت قيمتها ما يقرب من 11 مليون دولار كندي.

ربما يكون الأمر محض مصادفة، لكن إذا ما وضعنا في الاعتبار أن نشاط الشركة يعتمد على الشراكة في مشروعات متعددة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، يصبح الأمر مثيرًا لشكوك عديدة حول دعم رئيس الوزراء الحالي لهذه الشركة تحديدا.

وتتعدد أنشطة الإخوان خلف مسميات كثيرة في الأراضي الكندية، ولكن إدارتهم لها تبقى دائما متوارية، خشية الملاحقة الأمنية بدعوى تمويل ودعم الإرهاب، ومن الأمثلة على هذه الأنشطة: اتحادات الطلبة المسلمين، ومؤسسات مجتمعية، وجمعيات خيرية، ومدارس إسلامية، ودور تحفيظ القرآن الكريم، وإدارة مساجد في المدن الكندية.

وفي العام 2011، ظهرت بشكل جليّ نشاطات الإخوان المسلمين السرية من خلال جمعياتهم ومؤسساتهم التي تقدم نشاطات خيرية، حين اكتشفت السلطات الأمنية الكندية أنّ منظمة الصندوق الدولي لإغاثة المنكوبين والمحتاجين "عرفان، فرع كندا"، والتي تشرف عليها شخصيات إخوانية، قد قامت، بحسب التحقيق، بتحويل ما يعادل 14.6 مليون دولار كندي في الفترة الواقعة بين 2005 و 2009 إلى منظمات إخوانية في فلسطين.

وتعود تجربة الإخوان في إنشاء جمعيات ومؤسسات تجمع تبرعات وتقدم خدمات خيرية في كندا، إلى أواخر القرن العشرين؛ حيث زادت في عقدي الثمانينيات والتسعينيات هجرة المسلمين من أفغانيين ولبنانيين وفلسطينيين وسوريين وصوماليين وعراقيين، هاربين من بلدانهم.