الجبير: ليس بإمكان قطر مواصلة السياسات القديمة

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية لن تسمح لقطر بمواصلة دعمها للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أنه على نظام الحمدين ليس بإمكانه مواصلة ذات السياسات التي انتهجها خلال 20 عاما.

وفي مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة السعودية الرياض، الأحد أوضح الجبير: "نريد الخير للشعب القطري.. لا نريد من قطر دعم الإرهاب، ونريد منها العيش بجوارنا في سلام"، مشيرًا إلى أن قطر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها "أساءت لدول مجلس التعاون".

وتابع الوزير السعودي: "على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما"، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد على أن يدها دائمًا ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

وفيما يخص الشأن الإيراني قال الجبير، إن "بإمكان النظام الإيراني تجنيب المنطقة مخاطر الحروب"، موضحا أن ذلك يكون "بالتزامه بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وعن دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية وكذلك التوقف عن تطوير أسلحته الصاروخية وبرنامجه النووي وتهديد أمن الممرات البحرية".

وتابع الوزير السعودي، أن "المشاكل في المنطقة بدأت منذ وصول النظام الإيراني للحكم في عام 1979، والذي يقوم دستوره على تصدير الثورة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

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ونوه بأن "النظام الإيراني سعى مباشرة ومن خلال وكلائه إلى إثارة القلاقل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وأوضح وزير الشؤون الخارجية السعودي، أن "دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته على مدى العقود الماضية وهي جرائم أكثر من أن تحصى".

ودعت السعودية، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، الأحد، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة التي وجهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".