آل الشيخ: قطر ستكون منكوبة إذا اندلعت حرب أمريكية إيرانية

أكد الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، أن نظام الحمدين الحاكم في قطر سيكون أكبر الخاسرين إذا اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية، ونظام الملالي بإيران، مشيرا إلى أن القطريين سيكتشفون حينها حماقة نظامهم.

وفي مقال له نشر على صحيفة عكاظ السعودية، جاء بعنوان "قطر وأزمة أمريكا"، قال آل الشيخ: "أعرف أنه احتمال ما زال بعيدًا، غير أن من يرصد تطورات هذه الأزمة، التي تزيد احتمالات تفجرها مع الزمن، يجد أن شرارتها قد تنطلق في أي لحظة، وربما عن طريق خطأ غير مقصود، قد يرتكبه أحد الطرفين".

وأوضح أن أول المتضررين فيما لو حدثت هم بلا شك القطريون، حيث ستقصف إيران قطر بالصواريخ بكثافة، لأن الطائرات الأمريكية ستنطلق من قاعدة العديد القطرية، ولأن الصواريخ الإيرانية بدائية، وتفتقر إلى الدقة في التصويب، فإن من المتوقع جدًا أن تصل إلى عاصمة قطر الدوحة صواريخ طائشة، تكفي لأن تجعلها غير آمنة.

وأشار إلى أنه عندما غزا صدام حسين الكويت، اتجه الكويتيون إلى المملكة هربًا من الجيش الغازي، وقد استقبلهم السعوديون ووفروا لهم كل أسباب الحياة الآمنة، أما الشعب القطري فلن يجد منفذًا يهرب منه، والمنفذ البري الوحيد منفذ سلوى مغلق؛ عندها سيدرك القطريون معنى عمقهم الاستراتيجي الذي تلاعب فيه بحمق وغباء نظامهم الحاكم، ومدى قصور نظر من يحكمونهم، وعدم قدرتهم على استشراف المستقبل واحتمالاته.

وأضاف: "طبعًا لا أشك لوهلة أن حكومة المملكة ستقوم بواجب المجورة والأخوة (وتزبنهم)، لأنهم لم يستشاروا في تصرفات نظام الحمدين الطائشة الحمقاء، وهم مغلوبون على أمرهم، فضلا عن أننا نتعامل بأخلاقنا وليس بأخلاق الحمدين القذرة، والشعب القطري أخوة أشقاء لنا، ولا ناقة لهم فيما جرى من نظامهم تجاهنا ولا جمل".

ونابع: "هنا تطفو على السطح المقولة المأثورة التي تقول (رحم الله امرئ عرف قدر نفسه)، فعوامل قوة وإمكانات الدول وقدراتها السياسية وبالذات الجغرافية لا يمكن أن تُشترى بالمال كما توهم ابن خليفة وولده، وكان من المفروض أن يأخذ المخططون القطريون ذلك في الاعتبار، غير أن الرغبة الجامحة في البحث عن دور وقيمة وتاريخ هو في تقديري الذي انتهى بهم إلى هذا المأزق".

وواصل حديثة: "كنا نضحك عندما صرح حمد بن جاسم أن الطائرات الأمريكية فيما لو وصلت المماحكات بين الولايات المتحدة وإيران إلى استعمال القوة، فلن تقلع من قاعدة العديد في قطر، وهذا غير صحيح، فقطر عندما قدمت قاعدة العديد للولايات المتحدة لم تشترط أي شرط، فقد كانت تلك الاتفاقية اتفاقية إذعانية، وقعها القطريون دون أن يقرؤوها، لذلك فلا يستطيعوا الاعتراض على استخدام أراضيهم من قبل الأمريكان على الإطلاق".

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وأوضح الكاتب السعودي أن النقطة الجوهرية هنا، التي يدركها القطريون تمام الإدراك، أن قطر فيما لو تم أي اشتباكات بين أمريكا وإيران، لن تكون بلدهم آمنة، فضلا عن أن قطر تخلت من أي ملاجئ يمكن أن يلجأ إليها القطريون.

وتابع آل الشيخ: "الأمر الآخر هنا أن هذه الأزمة إذا استمرت، ولم يذعن الإيرانيون للشروط الأمريكية، وهذا أمر محتمل، فإن إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم مستحيلة، لأن المنطقة ستكون ملتهبة، ومعرضة لأي سبب قد يؤدي لاشتعال حرب تكون قطر طرفا فيها مما يجعل الأرض القطرية غير آمنة لإقامة مثل هذه البطولات".

واختتم: "السؤال هنا: هل كان القطريون بعبثياتهم وتدخلاتهم وحماقاتهم يدركون أنهم سيصلون إلى هذا المأزق حينما أنفقوا المليارات لإقامة هذه البطولة على أرضهم؟".

وتصاعدت حدة التوتر بين أمريكا وإيران التي تعد حليفا استراتيجها لنظام الحمدين في قطر، ووصلت إلى ذروتها خلال الفترة الماضية، عقب إعلان إيران أنها قد تغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لتتخذ واشنطن قرارا بإرسال حاملات الطائرات "أبراهام لينكون" إلى الخليج، وطائرات بي-52 إلى قاعدة العديد في الإمارة الصغيرة لحماية مصالحها.

وتضع الخطوة الأمريكية قطر أمام امتحان كبير، فماذا ستفعل لو حدث هجوم أمريكي على إيران سواء كان بضربات محدودة أو بمواجهة شاملة، وهو ما سيؤدي إلى افتضاح الحياد القطري في الخلافات بين واشنطن وطهران.

وسعى المسؤولون القطريون إلى الإيحاء في أكثر من موقف بأنهم أقرب إلى مواقف إيران، وأنهم يتفهمون موقفها في مسألة العقوبات، حتى إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استغل وجوده في مؤتمر منذ أيام بالدوحة ليطلق تصريحات قوية ضد الولايات المتحدة في تعليقه على اعتزام واشنطن وضع الإخوان على لوائح الإرهاب.