إيمان حنا
اعتبرت مليشيات الحوثى فى اليمن، أن شهر رمضان الكريم ، فرصة مناسبة لتحصيل الأموال من الشعب اليمنى ، وأجرت المليشيا قبل تعديلا قانونيا فيما يتعلق بالضرائب والزكاة، تم من خلاله رفع قيمة الضرائب والزكاة بما يضمن مزيداً من جباية الأموال، ليس هذا فحسب بل استغلوا تجمعات الشباب وصغار السن من خلال الأنشطة والفعاليات الرمضانية لاستقطاب الشباب والأطفال لجبهات القتال، ومن يرفض من الأهالى المشاركة يتعرض للعقاب .
وأجمع عدد من أئمة مساجد صنعاء ، على أن مليشا الحوثى ، لا تراعى حرمة الشهر الفضيل ، بل يعتبرونه...
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثى تجبر اليمنيين على دفع زكاة الفطر لتمويل العمليات الحربية.. وتوظيف الامسيات الرمضانية لاستقطاب الشباب لجبهات القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.