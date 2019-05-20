الخليل: الموازنة تخلو تقريبا من كل ما يتعلق بالسياسات الإصلاحية الواضحة

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، على أنّ "وفق ما تسرّب من أخبار من ومن قبل بعض الوزراء، يظهر أنّ ​الموازنة​ أصبحت في مرعبّها الأخير"، لافتًا إلى أنّ "الأمر الّذي طرأ، هو أنّ الموازنة ليس لديها رؤية اقتصاديّة ماليّة، ولا سياسات تعبّر عمّا تريد ​الحكومة​ من الموازنة".

وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "الموازنة تخلو تقريبًا من كلّ ما يتعلّق بالسياسات الإصلاحية الواضحة الّتي يجب أن تدخل عى مشروع ​قانون الموازنة​ بشكل أساسي، كي لا تكون الموازنة عبارة عن أرقام تجميليّة للوصول إلى خفض ​العجز​، بل يجب أن تكون خطّة سياسيّة اقتصاديّة وماليّة، تعطي ​لبنان​ رؤية جديدة لكيفيّة التصرّف في موضوع المال العام".