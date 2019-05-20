ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، على أنّ "وفق ما تسرّب من أخبار من ومن قبل بعض الوزراء، يظهر أنّ الموازنة أصبحت في مرعبّها الأخير"، لافتًا إلى أنّ "الأمر الّذي طرأ، هو أنّ الموازنة ليس لديها رؤية اقتصاديّة ماليّة، ولا سياسات تعبّر عمّا تريد الحكومة من الموازنة".
وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "الموازنة تخلو تقريبًا من كلّ ما يتعلّق بالسياسات الإصلاحية الواضحة الّتي يجب أن تدخل عى مشروع قانون الموازنة بشكل أساسي، كي لا تكون الموازنة عبارة عن أرقام تجميليّة للوصول إلى خفض العجز، بل يجب أن تكون خطّة سياسيّة اقتصاديّة وماليّة، تعطي لبنان رؤية جديدة لكيفيّة التصرّف في موضوع المال العام".
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: الموازنة تخلو تقريبا من كل ما يتعلق بالسياسات الإصلاحية الواضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.