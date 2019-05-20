مدرسة يوسف سلمان شمعون الرسمية نظمت حفل تخرجها السنوي

نظمت ​مدرسة يوسف سلمان شمعون​ الرسمية للروضات حفل التخرج السنوي بعنوان "أجراس العودة فلتقرع " وذلك نهار السبت الواقع في 18-5-2019، بحضور النائب ​ياسين جابر​ وعضو المكتب السياسي في ​تيار المردة​ الاستاذة ​فيرا يمين​. تخلل الحفل فقرات فنية لأطفال ​الروضة​ وختاماً قدمت مديرة المدرسة الاستاذة اسبرانزا غندور الدروع التقديرية لمعالي النائب ياسين جابر ، الاستاذة فيرا يمين ولرئيس ​بلدية النبطية​ الفوقا الاستاذ ياسر غندور .

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