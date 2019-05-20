قرداحي: خطوة وزير المال غير كافية لدرء المخاطر كليا وورقة باسيل غاصت بالتفاصيل

أوضح المستشار الإقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" ​شربل قرداحي​، بموضوع توقيت تقديم رئيس وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورقته "الإصلاحية"، أنّ "وزير المال ​علي حسن خليل​ قدّم دراسته للموازنة مشكورًا، ولكن عندما بدأ النقاش قدّمنا مقترحاتنا".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "خطوة خليل أتت في الاتجاه الصحيح، لكنّها غير كافية لدرء المخاطر كليًّا، ولذلك قدّمنا ورقتنا لتقوية اقتراحه".

وعن تفاصيل هذه الورقة، ركّز قرداحي على أنّ "خطوة ​وزارة المال​ تقدّم حلًّا مرحليًّا، أمّا ورقة باسيل فغاصت أكثر في التفاصيل والأرقام، وحدّدت مكامن ​العجز​ وتفاصيلها"، مبيّنًا أنّ "في رأي "التيار الوطني"، انّ خطوة وزارة المال "إنعاشية" والإنعاش يدوم أشهراً، أمّا خطّتنا فتواكب الانكماش بانكماش آخر توسّعي، ما يخلق في المرحلة المقبلة نموًّا، ونكون بذلك قد كسرنا العجز".