ياسين جابر: يجب على الحكومة وفي اسرع وقت البدء بالورشة الاصلاحية

نوه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسن جابر، خلال مشاركته في حفل افتتاح المهرجان الرمضاني ​الصيفي​ للتسوق والترفيه في ساحة الامام الحسين في النبطية، بـ"الجهد الكبير ل​جمعية تجار النبطية​ بالتعاون مع ​بلدية النبطية​ لاطلاق هذا النشاط المميز لادخال الفرح في العيد القادم لنفوس ابنائنا، فضلا عن انه يحرك السوق الراكد الذي تعيشه كل البلاد، ترنو الا نظار الى ​مجلس الوزراء​ وننتظر منه اصدار ​الموازنة​ المنتظرة لنرى التحسن الاقتصادي، ونترقب ما سيحصل في الشارع".

وشدد على أنه "يجب على ​الحكومة​ وفي اسرع وقت البدء بالورشة الاصلاحية"، مؤكدا أن "اهلنا في النبطية يتمسكون ب​المقاومة​ وان تبقى النبطية رمزا للعيش المشترك ونسعى لابراز هذه الصورة الجيدة لهذه المدينة على مستوى المنطقة، مرت 3 اشهر ونصف على ​تشكيل الحكومة​ ولم يصدر عنها اي قرار اصلاحي، الموازنة امر ضروري وهناك حاجة للكثير من الخطوات الاصلاحية".

بدوره، نوه راعي الحفل إمام ​مدينة النبطية​ الشيخ ​عبد الحسين صادق​، "بافتتاح هذا المشروع الذي يساهم في تنشيط السوق التجاري في النبطية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الاندية والجمعيات الفاعلة في المدينة"، مشيرا الى أنه "من شأن التعاون حكما والتاخي والتنسيق ان يثمر نجاحات اكثر وانشطة اوسع، الى لمه الشمل وتقريب القلوب وزرعه ​المحبة​، لانجاح هذا المشروع لكي يؤتي ثماره ​الطيبة​ المرجوة وتشجيعا لكل نشاط اجتماعي هادف اباح النادي الحسيني للقيمين على المشروع الساحة وبكل طيبة ومحبة ومجانا كما ​السنة​ السابقة دون ادنى مقابل"، متمنين توفيق الجميع لخدمة اهلهم ومجتمعهم كل من موقعه".